Заступниця глави НБУ Катерина Рожкова зазначила, що законного способу фінансово обмежити ухилянтів немає. Водночас розкриття інформації відбувається лише після ухвалення відповідного рішення судом. На цьому вона наголосила в ефірі "Панюта. Підсумки", передає 24 Канал.

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Законних інструментів для цього немає

За словами Катерини Рожкової, інформація, яка стосується кожної окремої людини, яку зберігають банки, може розкриватися лише в окремих випадках. Здебільшого цього можна добитися через суд.

Я хочу вірити, що до цього не дійде. Ми себе позиціонуємо як цифрову країну, я не думаю, що нам слід вдаватися до таких фінансових репресій, мають бути залучені інші механізми. І ті бази даних, які мають наші військкоми, плани мобілізації – що цього можна в цивілізований спосіб досягти,

– зазначила Рожкова.

Звернімо увагу, що глава Нацбанку Андрій Пишний раніше заявляв, що законопроєкт про мобілізацію регулятор взяв до відома. Він додав, "якщо буде потреба – візьмемо участь у дискусії".

Посилення мобілізації в Україні