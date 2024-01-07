Деталями міністр цифрової трансформації поділився в ефірі телемарафону. Михайло Федоров зазначив, що його спрямують на пошук операторів дронів. А мета відповідного проєкту полягає в тому, щоб пояснити охочим, ким вони можуть стати, передає 24 Канал.

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Проєкт на фінальній стадії

Ми перебуваємо на фіналі цього проєкту. Пілот буде на напрямку безпілотників. Ми вже запустили декілька бета-тестувань з бригадами, коли шукаємо таргетовано пілотів-операторів для роти ударних дронів. Зараз тестуємо процес, наскільки є зворотний зв'язок від охочих вступити до лав ЗСУ,

– зазначив міністр в ефірі.

За словами Михайла Федорова, проєкт розробили, щоб показати охочим:

ким вони можуть стати,

скільки триватиме навчання,

якою буде заробітна платня,

якими будуть бойові задачі.

Складно запустити цей проєкт, бо потрібно перебудовувати систему. Систему, де немає ТЦК, де по суті розповідається про можливості, переваги і досвід, який буде,

– підкреслив Федоров.

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