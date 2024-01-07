Деталями міністр цифрової трансформації поділився в ефірі телемарафону. Михайло Федоров зазначив, що його спрямують на пошук операторів дронів. А мета відповідного проєкту полягає в тому, щоб пояснити охочим, ким вони можуть стати, передає 24 Канал.
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Проєкт на фінальній стадії
Ми перебуваємо на фіналі цього проєкту. Пілот буде на напрямку безпілотників. Ми вже запустили декілька бета-тестувань з бригадами, коли шукаємо таргетовано пілотів-операторів для роти ударних дронів. Зараз тестуємо процес, наскільки є зворотний зв'язок від охочих вступити до лав ЗСУ,
– зазначив міністр в ефірі.
За словами Михайла Федорова, проєкт розробили, щоб показати охочим:
- ким вони можуть стати,
- скільки триватиме навчання,
- якою буде заробітна платня,
- якими будуть бойові задачі.
Складно запустити цей проєкт, бо потрібно перебудовувати систему. Систему, де немає ТЦК, де по суті розповідається про можливості, переваги і досвід, який буде,
– підкреслив Федоров.
В Україні обговорюють посилення мобілізації
- Законопроєкт, який це передбачає, наразі перебуває на розгляді Комітету. Частина того, що озвучили на самому початку, однозначно зазнає змін. Власне, наразі тривають емоційні дискусії щодо того, що має містити законопроєкт, а що – ні.
- У новому законопроєкті планують посилити адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення правил військового обліку. Відтак, особі може загрожувати штраф у розмірі від 8 500 до 17 000 гривень.
- Крім того, пропонують законодавці надати можливість вручати повістки співробітникам поліції. Звернімо увагу, що глава Нацполіції Іван Вигівський раніше зазначав, що представники правоохоронних органів не готові брати на себе ініціативу у самостійному роздаванні повісток.
- Також новий законопроєкт у його початковій версії передбачав вручення повісток через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста або ж на його електронну пошту. Водночас Михайло Федоров заперечив, що повістки надходитимуть через застосунок "Дія".