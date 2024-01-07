Подробности министр цифровой трансформации поделился в эфире телемарафона. Михаил Федоров отметил, что его направят на поиск операторов дронов. А цель соответствующего проекта состоит в том, чтобы объяснить желающим, кем они могут стать, передает 24 Канал.

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Проект на финальной стадии

Мы находимся на финале этого проекта. Пилот будет в направлении беспилотников. Мы уже запустили несколько бета-тестований с бригадами, когда ищем таргетированных пилотов-операторов для роты ударных дронов. Сейчас тестируем процесс, насколько есть обратная связь от желающих вступить в ряды ВСУ,

– отметил министр в эфире.

По словам Михаила Федорова, проект разработали, чтобы показать желающим:

кем они могут стать,

сколько будет продолжаться обучение,

какой будет заработная плата,

какими будут боевые задачи.

Сложно запустить этот проект, потому что нужно перестраивать систему. Систему, где нет ТЦК, где по существу рассказывается о возможностях, преимуществах и опыте, который будет,

– подчеркнул Федоров.

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