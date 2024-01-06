Предложения также касаются и освобождения военнослужащих от мобилизации. Что предлагают изменить в новом законопроекте о мобилизации по освобождению от службы в ВСУ из-за инвалидности или семейных обстоятельств – читайте в материале 24 Канала.

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Что будет с освобождением от мобилизации для людей с инвалидностью

В законопроекте о мобилизации № 10378 говорится, что военнослужащие могут быть освобождены от службы в армии во время проведения мобилизации и действия военного положения по состоянию здоровья.

В частности, по предложениям законопроекта, военнообязанных могут уволить на основании заключения или постановления военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе или о непригодности к военной службе с пересмотром через 6 – 12 месяцев.

Кроме того, в документе говорится, что от службы в армии на время мобилизации и военного положения предлагают уволить лиц с инвалидностью I или II группы, если только военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу.

Кого освободят от службы из-за опеки над родственниками во время военного положения

В законопроекте об изменениях в мобилизации предлагают унифицировать перечень семейных обстоятельств и других уважительных причин для увольнения с военной службы, в том числе относительно ухода за членами своей семьи.

Во время военного положения документ будет включать следующие причины для увольнения военнослужащих из-за ухода за родственниками:

содержание военнослужащим ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы в возрасте до 18 лет;

содержание военнослужащим совершеннолетнего ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы;

воспитание военнослужащим ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, подтверждаемой документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным Минздравом, но которому не установлена инвалидность при условии, что такие лица не имеют другие трудоспособные лица, обязанные в соответствии с законом их содержать;

наличие жены или мужа из лиц с инвалидностью I или II группы и/или одного из своих родителей или родителей жены, или мужа из лиц с инвалидностью I или II группы, при условии, что такие лица с инвалидностью избрали военнослужащего для осуществления за ними ухода;

в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью I или II группы, признанным судом недееспособным;

необходимость осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I или II группы при условии, что такое лицо является членом семьи военнослужащего первой степени родства и такое лицо с инвалидностью избрало военнослужащего для осуществления за ними ухода;

необходимость осуществления постоянного ухода за больной женой или мужем, ребенком, а также своими родителями, которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Кто может освободиться от службы из-за опеки во время действия особого периода

В проекте закона также предлагается внести изменения в перечень причин для освобождения от военной службы во время действия особого периода (кроме действия военного положения).

Во время действия особого периода законопроект будет включать следующие причины для увольнения военнослужащих из-за ухода за родственниками:

содержание военнослужащим совершеннолетнего ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы;

воспитание военнослужащим ребенка с инвалидностью до 18 лет, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такое содержание;

воспитание военнослужащим ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным комиссией врачебно-консультативного учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность при условии, что у таких лиц нет других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать;

наличие жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы, при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать;

в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным, при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать;

необходимость осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I или II группы, при условии, что такое лицо является членом семьи военнослужащего первой степени родства и отсутствия других членов семьи, осуществляющих постоянный уход;

необходимость осуществления постоянного ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также своими родителями, которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

Обратите внимание! Эти пункты являются лишь предложениями, изложенными в законопроекте. Эту инициативу будут еще обсуждать, изменять или дополнять определенные пункты, а уже потом будут голосовать за окончательный вариант в Верховной Раде.