Кому надо проходить ВВК и сколько действует заключение комиссии о пригодности или непригодности – сообщает 24 Канал.

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Кому и когда надо проходить ВВК

В общем, военно-врачебную комиссию обязаны проходить:

призывники,

военнослужащие и члены их семей (кроме членов семей военнослужащих, которые проходят базовую военную службу);

военнообязанные, резервисты (кандидатов в резервисты);

граждане, которые принимаются на военную службу по контракту;

кандидаты на обучение в высших военных учебных заведениях, военных учебных подразделениях высших учебных заведений и учреждениях профессионального предвысшего военного образования, лицеисты военных (военно-морских, военно-спортивных) лицеев;

лица, уволенные с военной службы.

Также проходить ВВК должны лица для того, чтобы определить степень пригодности к военной службе, а также установление травм, заболеваний и тому подобное.

Действующим законодательством определено, что заключение ВВК действует в течение 1 года во время действия военного положения и 5 лет в мирное время. Так, повторный медицинский осмотр нужно проходить раз в 5 лет. В то же время офицеры запаса подлежат повторному медицинскому осмотру указанными ВВК во время очередного аттестации, а рядовой, сержантский и старшинский состав запаса – в случае изменения назначения.

Стоит отметить, что сейчас все ограниченно годные граждане обязаны пройти ВВК до 5 июня 2025 года. Если они этого не сделают, то на них могут наложить штрафы от 17 до 25,5 тысячи гривен.