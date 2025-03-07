Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на объяснения от специалистов компании "Юридическая сотня".

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Как лица с инвалидностью будут проходить ВВК

По словам юристов, постановление Кабмина № 163 предусматривает ряд важных изменений, в частности:

Данные об инвалидности теперь можно вносить в реестр Оберег через приложение Резерв+.

Люди с инвалидностью не направляются на ВВК, даже когда их берут на воинский учет. Однако это возможно только при условии предоставления информации об инвалидности в электронной форме.

В определенных случаях разрешено предоставлять копии документов вместо оригиналов.

Теперь в военно-учетном документе в электронной форме будут отображаться сведения о группе, причине и сроке установления инвалидности. Стоит отметить, что это касается как военнообязанных, так и призывников и резервистов.

Важно! В Медицинской информационной системе ВСУ запустили электронный кабинет военно-врачебной комиссии (ВВК). Теперь выводы ВВК будут оформляться онлайн – с 1 апреля это станет обязательным для всех комиссий.

Люди с инвалидностью, а также те, кто имеет определенные определенные заболевания, могут подавать на рассмотрение ВВК документы, подтверждающие инвалидность или заболевания. В таком случае ВВК может принять решение без личного присутствия человека и проведения медосмотра.

По словам юристов, информация о постановке на воинский учет мужчин в возрасте от 16 до 25 лет, в частности тех, кто находится за границей, вносится в реестр Оберег благодаря электронному взаимодействию между различными реестрами и базами данных.

Данные о мужчинах в возрасте от 25 до 60 лет, которые до 24 апреля 2024 года подали заявку на получение украинского или заграничного паспорта, но еще не получили его, вносятся в реестр Оберег. ТЦК и СП берут их на воинский учет и формируют электронные военно-учетные документы. В таком случае прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) не является обязательным.