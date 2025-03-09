Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву старшого сержанта медичної служби Рівненського обласного ТЦК та СП Тараса Гусарука під час брифінгу Рівненської ОДА.

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Як відбувається реформа ВЛК

Тарас Гусарук зазначив, що в Україні активно впроваджують цифровізацію процесу проходження військово-лікарських комісій.

Він нагадав, що першим кроком реформи ВЛК стала можливість формування в Резерв+ електронних направлень. Тепер ці направлення мають чітку дату. Тобто військовозобов'язаний може у визначений час зайти у визначений медзаклад, де йому проведуть комісію.

Також військовослужбовець додав, що вже на останньому – третьому етапі цифровізації, ВЛК розглядатимуть анонімізовані справи.

Це станеться у листопаді цього року. Там не буде імен та прізвищ, тому лікар не знатиме, кого він оглядає. Це зменшить корупційні ризики,

– вказав Гусарук.

Зауважимо, днями в Україні запустили електронний кабінет ВЛК. Однак поки оформлювати електронні постанови будуть лише комісії, які пройшли навчання. А з 1 квітня це стане обов'язковим для всіх ВЛК.