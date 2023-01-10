Німці ж обрали доволі цікаву позицію, мовляв, не постачають нашій державі танки, щоб не втягувати НАТО у війну Росії проти України. Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній.

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Тиск на Німеччину щодо передачі Україні танків зростає

Що цікаво, Польща ще весною минулого року передала Збройним Силам України свої танки Т-72. Фактично країна-член Північноатлантичного альянсу ще тоді передавала нашій державі важку техніку.

Однак проросійське лобі нікуди не поділося з Німеччини. Тож країна у цьому питанні намагається "пропетляти" та посилається на необхідність спільної позиції членів НАТО.

Британці можуть це зробити (підштовхнути Німеччину до скасування заборони на постачання нам танків Leopard – 24 Канал), фактично спіймавши німців на слові,

– припустив політолог.

На його думку, такий варіант є цілком ймовірним. Так, якщо подивитися динаміку, то можна побачити, що загалом європейці почали більше допомагати Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Насамперед після того, як побачили, що українці не збираються здаватися. А через те, що тривала війна на континенті погано відображається на економіці, європейці почали активніше допомагати нашій державі.

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Наразі ж важливо, що тиск на Німеччину щодо передачі Україні танків зростає.

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