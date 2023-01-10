На найближчому саміті "Рамштайн" рішення про постачання Україні важких танків може бути ухвалене. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Якщо це питання буде вирішено, то Україна отримає Leopard 2 протягом місяця.

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За його словами, БМП Bradley та Marder, які нам мають передати, це машини які разом з піхотою підтримують танки під час наступу.

"Такі БМП без танків малоефективні. Оскільки наші партнери не приймають неефективних рішень, то скоріш за все рішення про постачання нам важких танків вже ухвалено. Питання в тому, яку кількість і які саме країни нам передадуть. Саме це будуть вирішувати 20 січня на "Рамштайні", – вважає він.

Нам потрібно 200 – 300 Challenger 2

Полковник ЗСУ зауважив щодо постачання Challenger 2 – ймовірно нам передадуть роту, тому що це оптимальний варіант. Якщо передадуть 1 – 3 танки, вони будуть неефективними.

Рота – це приблизно 10 танків, і тоді вже є сенс перекидати ремонтні майстерні та навчати персонал,

– наголосив він.

Світан пояснив, що Challenger 2 – дуже гарний танк, але дуже важкий – 75 тонн. Проте уся ця вага броні, а не обвісів.

"Він має непогану пушку. Але може бути неповоротким у деяких місцях, однак виконає гарно бойове завдання на певних ділянках фронту. Нам потрібно таких танків щонайменше 200 – 300 штук", – розповів він.

На його думку, танки Abrams зараз, скоріш за все, передавати не будуть, адже потрібно з'ясувати певні технічні питання щодо їх забезпечення.

Танки та БМП сформують потужний кулак

"Тому найкращий варіант для нас – танки Leopard 2А4 та Leopard 2А5, які мають в Польщі. Вони можуть з нами поділитися ротою таких танків. Фінляндія теж може нам їх перекинути", – зауважив він.

Військовий експерт припустив, якщо й Німеччина ухвалить рішення передати нам Leopard 2, разом з бойовими машинами піхоти Bradley та Marder вони сформують потужний кулак, який дозволить зробити прориви в лінії оборони окупантів.

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Бійці опанують Leopard за 2 тижні

На думку Світана, ми отримаємо танки на найближчому "Рамштайні", а поставлять їх ближче до кінця січня або у лютому.

"Нашим бійцям вистачить 2 – 3 тижнів для того, щоб опанувати ці танки. Тим більш досвід у них є – хоча й Leopard 2 трохи відрізняється від Leopard 1, на якому у нас встановлені зенітні установки Gepard 2, їх наші бійці опанували за 2 тижні", – наголосив полковник ЗСУ.

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