Зокрема і через те, що Challenger мають гарну маневровість. Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Олексій Гетьман.

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Допоможуть на фронті та стануть поштовхом для інших партнерів

Якщо Британія випередить Німеччину та надасть нам ці танки, то, по-перше, це буде дуже добре. А по-друге, це буде дійсно потужний поштовх для інших країн, які поки вагаються,

– зазначив військовий аналітик.

Він підкреслив, що Велика Британія з перших днів повномасштабного вторгнення не вагалася і чітко артикулювала свою позицію щодо агресії Росії проти України. Так, британці разом з поляками та американцями є "найпалкішими друзями" нашої держави.

Гетьман розповів, як танки Challenger допоможуть Україні: дивіться відео

Британія може спонукати Німеччину передати нам танки

На початку повномасштабного вторгнення британці були тими, хто перший почав допомагати нашій країні. Тож цілком можливо, що вони хочуть використати передачу танків Challenger як спосіб підштовхнути німців до скасування заборони на постачання нам танків Leopard.

Політолог Тарас Загородній зауважив, що у цьому питанні Німеччина обрала доволі цікаву позицію, мовляв, не постачає нашій державі танки, щоб не втягувати НАТО у війну Росії проти України.

Утім, ще весною минулого року Польща передала Україні свої танки Т-72. Фактично країна-член Північноатлантичного альянсу ще тоді передавала нам важку техніку.

"Британці можуть це зробити (підштовхнути Німеччину до скасування заборони на постачання нам танків Leopard – 24 Канал), фактично спіймавши німців на слові", – припустив політолог.

Що там з німецькими Leopard