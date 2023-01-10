Пресс-секретарь премьер-министра Британии Риши Сунака сообщил, что в правительстве еще не приняли окончательного решения о передаче Украине танков Challenger 2.

К теме Может нанести решающий удар на расстоянии: какое оружие Британия передает Украине

Британия еще не определилась по передаче танков Украине

Пресс-секретарь Риши Сунака заявил, что Великобритания будет продолжать координировать свою поддержку с союзниками после того, как Германия, Франция и Соединенные Штаты заявили, что предоставит бронетехнику Украине.

На данном этапе мы не принимали окончательных решений по поставке танков… Пока не будут приняты решения по таким вещам, мы не комментируем предположение о том, какую дополнительную технику можно или нельзя отправить,

– сказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что Британия продолжит обсуждать с украинскими коллегами "лучшую форму", которую можно придать. При этом добавив, что решения принимаются вместе с союзниками.

Помогут ли Украине с тяжелыми танками