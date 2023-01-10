Прессекретар прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака повідомив, що в уряді ще не прийняли остаточного рішення щодо передачі Україні танків Challenger 2.

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Британія ще не визначилась щодо передачі танків Україні

Прессекретар Ріші Сунака заявив, що Велика Британія продовжуватиме координувати свою підтримку із союзниками після того, як Німеччина, Франція та Сполучені Штати заявили, що нададуть бронетехніку Україні.

На даному етапі ми не приймали остаточних рішень щодо постачання танків… Поки не будуть прийняті рішення щодо таких речей, ми не коментуємо припущення про те, яку додаткову техніку можна чи не можна відправити,

– сказав представник пресслужби.

Натомість він додав, що Британія продовжить обговорювати з українськими колегами "найкращу форму", яку можна надати. При цьому додавши, що рішення приймаються разом із союзниками.

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