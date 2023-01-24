Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Ранее неоднократно появлялась информация о том, что эти танки медленные и не очень хорошо маневрируют. Также там нет механизма автоматической зарядки боеприпасов.

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По словам Черника, он не разделяет точку зрения, что Challenger 2 – плохой танк. Действительно, советская танковая школа, начиная с Т-72, перешла к механизму автоматической зарядки. Однако это создает и некоторые проблемы.

Так называемый "лоток" для подзарядки в советских танках расположен прямо под башней танка. Поэтому попадание даже ручной кумулятивной гранаты может вывести этот механизм из строя. А о безопасности экипажа – вообще нечего говорить.

Несколько моментов. Действительно, с автоматическим механизмом пушка перезаряжается быстрее. Но СССР рассчитывал, что танк не живет дольше 15 минут в поле боя. Отстрелял – и погиб. На Западе все по-другому. В них боекомплект расположен в башне сзади. Это существенно усиливает защиту и выживание экипажа,

– заметил Черник.

Если механизм автоматической зарядки выходит из строя, то его отремонтировать в полевых условиях практически невозможно. На его взгляд, гораздо стабильнее, когда в танке есть человек, заряжающий боеприпасы.

Какие преимущества у танков Challenger 2

Черник признает, что Challenger 2 имеют свои недостатки. Вес 75 тонн – невероятно много, но при определенных обстоятельствах может быть преимуществом. Эта машина защищена и может выдержать серьезные танковые дуэли на поле боя.

Также Challenger 2 – единственный танк, по которому было подтверждено поражение цели на расстоянии 4 километра 700 метров. Советские аналоги преимущественно попадают на уровне 2 км.

Черник рассказал о преимуществах танков Challenger 2: смотрите видео

ВСУ уничтожили один из самых современных российских танков

Недавно украинские военные продемонстрировали видео, как уничтожили в Луганской области один из новейших танков оккупантов – Т-90М "Прорыв". Как подчеркнул Черник, танки Т90 – это глубокая модернизация Т-72. Там нет ничего сверхсовременного, но они хорошо доработаны и прокачаны.

Есть версия, что Т-90М удалось уничтожить из обычного ручного противотанкового гранатомета "Карл Густав". Похоже, что оккупанты не имеют возможности поставить полноценную динамическую защиту на эти машины.

То, что эти танки бросают в бой, свидетельствует о том, что у них серьезный танковый голод. В оккупантов уже 3150 уничтоженных танков. А в Афганистане за 10 лет они потеряли около 147-148 танков… Так же обречена быть уничтоженной и их "сверхсовременная" "Армата". Она даже во время парада глохла в комфортных условиях,

– отметил Черник.

Несмотря на это, в оккупантов есть еще достаточно разного старого хлама. На складах в них расположены Т-55 и Т-62, которые хотя и старые, но могут стрелять. Поэтому не стоит недооценивать врага – оккупанты до сих пор опасны.

Потери врага по состоянию на 23 января