Актуальну інформацію щодо ситуації на фронті повідомили в Генштабі Збройних Сил України. Станом на 1 лютого українські воїни продовжують давати потужну відсіч ворогу.

Важливо Новий пакет військової допомоги Україні від США та знищені окупанти: хронологія 343 дня війни

Ворожі атаки на фронті

Протягом минулої доби росіяни завдали по Україні 5 авіаційних та 6 ракетних ударів. Крім того, ворог понад 65 разів відкривав вогонь з реактивних систем залпового вогню по Сумській, Харківській, Миколаївській та Херсонській областях.

Окупанти не полишають спроб наступів на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи колосальних втрат, та продовжують здійснювати невдалі операції на Новопавлівському та Авдіївському напрямках.

Протягом доби українські захисники та захисниці відбили ворожі атаки в районах 8 населених пунктів Донеччини:

Ямполівки;

Спірного;

Роздолівки;

Благодатного;

Красної Гори;

Бахмута;

Кліщіївки;

Парасковіївки.

Окупанти продовжують обстрілювати з мінометів, танків та артилерії населені пункти уздовж лінії фронту.

Карта бойових дій станом на 1 лютого

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Сили оборони продовжують давати героїчну відсіч ворогу та завдавати йому колосальних втрат. Протягом минулої доби українська авіація протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Водночас ракетники і артилеристи уразили 13 районів зосередження живої сили противника, 1 пункт управління та 1 склад боєприпасів.

За минулу добу українські воїни успішно ліквідували та знищили: