Актуальную информацию о ситуации на фронте сообщили в Генштабы Вооруженных сил Украины. На 1 февраля украинские воины продолжают давать мощный отпор врагу.
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Вражеские атаки на фронте
За прошедшие сутки россияне нанесли по Украине 5 авиационных и 6 ракетных ударов. Кроме того, враг более 65 раз открывал огонь из реактивных систем залпового огня в Сумской, Харьковской, Николаевской и Херсонской областях.
Оккупанты не оставляют попыток наступлений на Лиманском и Бахмутском направлениях, понеся колоссальные потери, и продолжают осуществлять неудачные операции на Новопавловском и Авдеевском направлениях.
В течение суток украинские защитники и защитницы отразили вражеские атаки в районах 8 населенных пунктов Донбасса:
- Ямполевки;
- Спорного;
- Раздолевки;
- Благодатного;
- Красной Горы;
- Бахмута;
- Клещеевки;
- Павловки.
Оккупанты продолжают обстреливать из минометов, танков и артиллерии населенные пункты вдоль линии фронта.
Карта боевых действий по состоянию на 1 февраля
Удары сил обороны по враждебным позициям
Силы обороны продолжают давать героический отпор врагу и наносить ему колоссальные потери. За прошедшие сутки украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. В то же время, ракетчики и артиллеристы поразили 13 районов сосредоточения живой силы противника, 1 пункт управления и 1 состав боеприпасов.
За прошедшие сутки украинские воины успешно ликвидировали и уничтожили:
- около 920 оккупантов;
- 8 вражеских танков;
- 4 боевые бронированные машины;
- 10 артиллерийских систем;
- 4 РСЗО;
- 13 единиц автомобильной техники и автоцистерн.