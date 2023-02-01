Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, 45 дней назад захватчики закрыли основной путь эвакуации для жителей в оккупации.

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10 депортированным украинцам удалось вырваться из оккупации

Как рассказал Федоров, захватчики еженедельно выкладывают в пропагандистских СМИ ролики о том, как депортируют украинцев за пределы оккупации.

Людей обвиняют во всех "грехах" "русского мира": проукраинская позиция, помощь силам сопротивления, диверсионная деятельность и так далее,

– отметил мэр.

Так, на камеру людей почти без вещей отправляют идти пешком 10 километров по "серой зоне" в сторону Запорожья. Однако вне камер они исчезали без вести. Вероятно, депортированных возвращали в плен.

По словам Федорова, вечером 31 января 10 депортированных людей все же смогли спастись из плена. Мэр отметил, что они шли пешком по "дороге жизни". В итоге украинская сторона доставила их в Запорожье.

"Уточняем детали относительно первых в этом году жителей, которые смогли вырваться из оккупации", – добавил городской голова.

Куда россияне депортируют украинских детей

Оккупанты депортировали украинских детей в не менее 57 регионов России. Об этом рассказала юрист Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская.

Пока очень трудно определить, сколько детей депортировала Россия. Ведь страна-агрессорка не предоставляет доступ к этому процессу. Количество вывезенных детей варьируется – по разным данным, это от 260 тысяч до почти 700 тысяч несовершеннолетних.

Однако определенное количество детей все же оказалось на территории России без родителей или законного представителя. Первая группа – это так называемые военные сироты, чьи родственники были задержаны во время фильтраций или убиты оккупантами.