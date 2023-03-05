Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. О взрывах в городе сообщают и местные телеграм-каналы.

Интересно В Волноваху пришел "хлопок": прилетело в бар "Андрей" – любимое место оккупантов

В Мелитополе неспокойно

Оккупантам снова не сидится спокойно, однако слишком позднее время для военных учений. В Мелитополе громко. По информации жителей, было слышно два взрыва сразу в нескольких районах на севере и западе города,

– сообщил Федоров.

Оба взрыва прогремели около 18:00. Местные телеграм-каналы утверждают, что "хлопок" посетил район Нового Мелитополя.

Иван Федоров отметил, что теперь следует ждать хороших новостей от Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Волноваху тоже посетил "хлопок"

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что 5 марта "хлопок" посетил также временно оккупированную территорию Донецкой области, а точнее – Волноваху.

Прилет был в бар "Андрей" – любимое заведение российских захватчиков. Также под раздачу попала местная "комендатура". Кроме того, местные телеграм-каналы сообщили, что ВСУ якобы ударили не только по позициям россиян в Волновахе, но и в Пологах. Следует заметить, что эта информация не является официальной, поэтому требует подтверждения от Генштаба.

В то же время Петр Андрющенко отметил, что день выдался беспокойным также во временно оккупированной Ясиноватой.