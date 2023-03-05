Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Про вибухи в місті повідомляють і місцеві телеграм-канали.
Цікаво У Волноваху завітала "бавовна": прилетіло в бар "Андрій" – улюблене місце окупантів
У Мелітополі неспокійно
Окупантам знову не сидиться спокійно, проте надто пізня година для військових навчань. У Мелітополі гучно. За інформацією жителів було чутно два вибухи одразу в декількох районах на півночі й заході міста,
– повідомив Мелітополь.
Обидва вибухи пролунали близько 18:00. Місцеві телеграм-канали стверджують, що "бавовна" завітала в район Нового Мелітополя.
Іван Федоров відзначив, що тепер варто чекати хороших новин від Генштабу Збройних Сил України.
У Волноваху теж завітала "бавовна"
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що 5 березня "бавовна" завітала також на тимчасово окуповану територію Донецької області, а точніше – у Волноваху.
Приліт був у бар "Андрій" – улюблений заклад російських загарбників. Також під роздачу потрапила й місцева "комендатура". Окрім цього, місцеві телеграм-канали повідомили, що ЗСУ нібито вдарили не лише по позиціях росіян у Волновасі, а й у Пологах. Варто зауважити, що ця інформація не є офіційною, тому вона потребує підтвердження від Генштабу.
Водночас Петро Андрющенко відзначив, що день неспокійний також у тимчасово окупованій Ясинуватій.