О попытках запугать местных жителей в Запорожье рассказали в утренней сводке Генштаба ВСУ. Так что психологическое давление со стороны оккупантов не утихает.
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Запугивают так называемой "эвакуацией"
По данным Генштаба, оккупанты психологическое давление оказывают на жителей Мелитополя. Среди них распространяют листовки с информацией о так называемой "эвакуации" в Россию. Таким образом, захватчики из Кремля пытаются запугать местное население будущим контрнаступлением ВСУ.
Городской голова Мелитополя Иван Федоров заметил, что оккупанты готовятся к обороне части Запорожья. И делают это сознательно подвергая гражданское население опасности.
Так, между Михайловкой и Орлянским захватчики занимаются минированием поля. Местные жители рассказали, что заметили гусеничный минный заградитель ГМЗ-3. Эта машина за один раз в течение 10 – 20 минут может "засеять" противотанковыми минами полосу длиной 1 – 2 километра.
В то время, когда наши аграрии засевали на украинских полях высококачественную пшеницу, террористы-оккупанты могут сеять только ненависть и страх.
– подчеркнул Федоров.
Городской голова также рассказал, как жителям оккупированных территорий можно выбраться в Украину. Он отметил, что можно ехать в сторону Грузии, Латвии, Эстонии и других стран Европы. Для этого можно воспользоваться одним из двух направлений:
- через Бердянск – Мариуполь – Новоазовск;
- через Крым.
Иван Федоров добавил, что на пропускных пунктах захватчики каждый раз усиливают фильтрацию. Но, несмотря на это, он призвал жителей выезжать из оккупации, если у них есть такая возможность. Ведь с каждым днем шансов становится меньше.
Террор жителей не останавливается на части Херсонской области. Так, людям из Большой Кардашевки запретили покидать свои дома, а также почти полностью ограничили въезд и выезд. Связано это с перемещением тяжелой техники оккупантов по окрестностям населенного пункта. Кроме того, усиленно проверяют документы и мобильные телефоны.
Наступление врага не утихает
В Генштабе отметили, что основные наступательные усилия враг демонстрирует на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Только за прошедшие сутки наши военные отбили более 60 атак захватчиков. В эпицентре боевых действий – Бахмут и Марьинка. Кратко пройдемся по всем направлениям.
- Волынское, Полесское, Северское и Слобожанское. Там существенных изменений в оперативной обстановке не было обнаружено. Как и признаков формирования наступательных группировок врага.
- Купянское направление. Оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов в Луганской области.
- Лиманское направление. На протяжении суток оккупанты без успеха вели наступательные действия. Их фиксировали в районах южнее Кременной и Спорного.
- Бахмутское направление. Российские захватчики стремятся взять под полный контроль Бахмут. Город враг продолжает штурмовать. Без успеха наступательные действия вели в районах Богдановки Донецкой области. За прошедшие сутки на этом участке фронта подразделения сил обороны отбили около 30 атак врага.
- Авдеевское и Марьинское направление. Оккупанты вели наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского и Марьинки Донецкой области.
- Шахтерское направление. Там за минувшие сутки не зафиксировали наступательных действий врага.
- Запорожское и Херсонское направление. Захватчики обстреляли более 30 населенных пунктов как в Запорожье, так и в Херсонской области.