Об этом сообщил глава общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук. Перед сильным задымлением в городе прогремел мощный взрыв.

Смотрите также "Хлопок" в оккупированном Мелитополе: какие версии объяснений оккупанты постоянно придумывают

Где расцвел "хлопок" на этот раз

По предварительной информации, взрыв прогремел в районе порта. Кроме того, местные жители обнародовали карды, где видно возгорание после взрыва.

"Хлопок" в Бердянске / Фото из соцсетей

Добавим, что официальной информации о событиях в захваченном городе пока нет.

Где находится Бердянск: смотрите на карте

Оккупанты готовятся к "жесту доброй воли": коротко