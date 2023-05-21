Об этом сообщил глава общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук. Перед сильным задымлением в городе прогремел мощный взрыв.
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Где расцвел "хлопок" на этот раз
По предварительной информации, взрыв прогремел в районе порта. Кроме того, местные жители обнародовали карды, где видно возгорание после взрыва.
"Хлопок" в Бердянске / Фото из соцсетей
Добавим, что официальной информации о событиях в захваченном городе пока нет.
Где находится Бердянск: смотрите на карте
Оккупанты готовятся к "жесту доброй воли": коротко
- Во временно оккупированных Бердянске и Мелитополе появляется все больше плакатов и открыток в преддверии "украинского лета". В частности, на плакатах изображен гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий, на днях уже отличившийся паническим обращением, что ВСУ якобы могут начать контрнаступление "в ближайшие часы".
- Добавим, что 1 мая оккупанты жаловались на два мощных взрыва, прозвучавших в Бердянске. Также они подтверждают попадание в аэропорт, где было очень много российских военных.
- Во временно оккупированном Бердянске российские захватчики призывают местное население к "эвакуации". Соответствующие объявления об "эвакуации" оккупанты размещают возле подъездов и в других общественных местах. Предварительный маршрут – в Ростов-на-Дон через Мариуполь.