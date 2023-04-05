Соответствующие объявления об "эвакуации" оккупанты размещают возле подъездов и в других общественных местах. О ситуации в Бердянске также рассказала руководитель объединенного координационного штаба сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Важно Запахло жареным: оккупанты готовят эвакуацию семей с временно оккупированных территорий

Что известно об "эвакуации" из Бердянска

В объявлении оккупантов сказано, что якобы принято решение о проведении "организованной эвакуации" местного населения Бердянска "в связи с активизацией военных действий на территории Запорожской области и возможных провокаций киевского террористического режима".

Обратите внимание! "Эвакуация" продлится до 15 апреля.

Предварительный маршрут "эвакуации" – в Ростов-на-Дону через Мариуполь. В то же время захватчики говорят, что будут какие-то автобусы, а владельцам авто советуют сделать это самостоятельно или в составе колонн.



Объявление оккупантов об "эвакуации" / фото Бердянская городская военная администрация

"Эвакуация" из Бердянска – та же депортация

Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона рассказала, что сейчас во временно оккупированном Бердянске происходит определенный комплекс традиций, когда Украина наблюдает за направлением и действиями оккупационных властей.

Оккупационные власти намекают на подготовку общего оккупационного войска. Это уже было ранее на правом берегу, когда россияне готовились к действиям ВСУ, так же происходит и на левом берегу.

Они провозглашают активную "эвакуацию", которая, по сути, является депортацией. И пытаются вывезти максимум мирного населения по определенным направлениям, когда потом туда переместят свои подразделения,

– отметила Гуменюк.

Оккупанты начали "эвакуацию" населения из Скадовского района

Недавно стало известно, что российские террористы начали "эвакуацию" населения из Скадовского района Херсонской области. Списки местных жителей уже составляют оккупационные власти. Так называемая "эвакуация" пока будет производиться якобы на "добровольной основе".