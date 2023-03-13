Об этом сообщила министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Очевидно, оккупанты чувствуют, что на долго они на нашей земле не задержатся, поэтому рассматривают варианты того, как бы сбежать самим.

Обратите внимание Очереди огромные: коллаборанты массово выезжают в Россию из Донецкой и Луганской областей.

Запахло жареным

Оккупанты готовят эвакуацию некоторых коллаборантов и членов их семей. Захватчики снова учли опыт Харьковщины, где во время контрнаступления оккупационные войска, убегая, забывали о коллаборантах, а иногда и о собственных военных. например, один из таких был обнаружен 13 марта в Купянске-Узловом – 42-летний захватчик из 27-й мотострелковой бригады почти пол года скрывался на Харьковщине.

Оккупанты на ВТО начали подготовку к экстренной эвакуации определенных категорий работников оккупационных администраций и членов их семей. Запахло жареным,

– заявила Верещук.

Коллаборанты из Донецкой и Луганской областей не ждут эвакуации

11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что коллаборанты с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей начали бежать в Россию. На границе со страной-террористом образовались очереди.

Данилов отметил, что беглецы чувствуют, что в ближайшее время там может быть жарко и жарко.

Следует в этом контексте напомнить, что Украина не скрывает, что готовится к контрнаступлению, чтобы освобождать свои территории от российских захватчиков. Это может побуждать окупантов быстрее бежать из нашей земли. Как сказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и летчик инструктор Роман Свитан, когда враг постоянно слышит, как уверенно Украина говорит о будущее контрнаступление, то на него создается прямое психологическое давление по поводу неизбежности таких действий.