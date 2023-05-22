Местные жители в панике заявили, что взрывы были слышны по всему городу. Что именно произошло – пока неизвестно.
Обратите внимание В Мариуполе прогремели мощные взрывы: вероятно, сработала враждебная ПВО
В Мариуполе раздались взрывы
Ночью 22 мая в Мариуполе прогремели по меньшей мере два взрыва. Люди беспокоятся, поскольку не верят в работу вражеской ПВО.
В очередной раз ПВО работает из жилых кварталов?
– посмеялся советник мэра города Петр Андрющенко.
Испуганные очевидцы пишут, что после взрывов задрожали дома и все проснулись. А некоторые и вовсе говорят о неизвестных запусках в сторону Мариуполя.
Жители Мариуполя в панике после взрывов / Скриншоты
Мариуполь часто "накрывают" мощные взрывы
- В оккупированном Мариуполе утром 21 мая очевидцы сообщили о мощном "хлопке". Говорят, что взрывов было несколько. Жители города пишут, что ПВО сработало много раз. Люди говорят, что буквально не могли спать из-за громких звуков взрывов.
- 19 мая в Мариуполе было поражено место базирования от 150 оккупантов, которое системно использовалось для установки систем ПВО.
- Кстати, недавно во временно оккупированном Мариуполе загорелся ТЦ "Восточный".
- Во временно оккупированном Мариуполе на днях также цвел "хлопок". По предварительной информации, было попадание в местонахождение личного состава оккупантов на территории Мариупольского аэропорта.