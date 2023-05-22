Місцеві жителі в паніці заявили, що вибухи було чутно по всьому місту. Що саме сталося – поки невідомо.

Зверніть увагу У Маріуполі прогриміли потужні вибухи: ймовірно, спрацювала ворожа ППО

У Маріуполі пролунали вибухи

Вночі 22 травня у Маріуполі пролунало щонайменше два вибухи. Люди тривожаться, оскільки не вірять у роботу ворожої ППО.

Черговий раз ППО працює з житлових кварталів?

– поглузував радник мера міста Петро Андрющенко.

Перелякані очевидці пишуть, що після вибухів затремтіли будинки і всі прокинулись. А деякі і зовсім кажуть про невідомі пуски у бік Маріуполя.

Мешканці Маріуполя в паніці після вибухів / Скриншоти

Маріуполь часто "накривають" потужні вибухи