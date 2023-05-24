Про це свідчить відповідне фото, яке з'явилося в мережі 23 травня. Варто зауважити, що в області й вдень не було спокійно. Зокрема, у Курську спалахнула потужна пожежа на заводі.

До теми "Звільнення" міст, контроль над частиною регіону: усе, що відбувається на Бєлгородщині

Ймовірно, ніч на Курщині не буде спокійною

Активіст та блогер Сергій Стерненко пізно ввечері 23 травня оприлюднив фото з Курської області, яке заінтригувало багатьох українців.

КурНР, спати сьогодні не лягайте,

– написав Стерненко.



У Курській області щось відбувається / Фото Сергія Стерненка

На світлині можна побачити військових біля знаку, який вказує на початок населеного пункту Гоголівка. Цілком ймовірно, у Курській області ніч не буде спокійною.

Варто зауважити, у Міноборони України наголошували, що усі події, які днями трапилися на території Росії, – це внутрішня криза країни-терористки.



Курська область межує з Сумщиною / Фото Сергія Стерненка

Буде цікаво Дістались навіть до Москви: по всій Росії почали поширювати мітки

Коротко про ситуацію на Бєлгородщині та Брянщині