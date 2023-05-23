Місцеві партизани з прикордоння залишають на стінах слова підтримки. У "Легіоні Росії" анонсували, таким чином росіяни показують, що чекають.
До речі Мабуть, змирилися: у Бєлгородській області скасували контртерористичну операцію
Мітки з допомогою Легіону починають з'являтися у всій Росії, зокрема зовсім поруч із гадюшниками єдиноросів. А ми тримаємо лад і рухаємось уперед!
– написали на сторінці Легіону.
Ба більше, прапор "Легіону Росії" помітили в Москві. Він майорів в небі, летівши на синьо-білих кульках.
Серед найбільш поширених міток – гасла "За свободу Росії", прапор та літера "L". Такі позначки знайшли у Бєлгороді, Краснодарі, Астрахані, Волхові, Курську, Воронежі та інших містах.
Мітка партизанів у Бєлгороді / Фото "Легіону Росії"
Прапор в Астрахані / Фото "Легіону Росії"
Мітка у Волхові / Фото "Легіону Росії"
Мітки по інших російських містах / Фото "Легіону Росії":
Яка ситуація у Бєлгородській області
- Легіон "Свобода Росії" спільно з РДК заявив про початок "звільнення" регіонів Росії від кремлівського режиму. Вони взяли під контроль села Козинка, Грайворон та Гора-Подол у Бєлгородській області. Місцева влада повідомляла, про двох поранених мирних жителів.
- У зв'язку з цим, у Бєлгородській області окупанти оголосили 22 травня про проведення плану "Едельвейс".
- У Міноборони України наголосили, що ці події – це внутрішня криза в Росії.