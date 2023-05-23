Місцеві партизани з прикордоння залишають на стінах слова підтримки. У "Легіоні Росії" анонсували, таким чином росіяни показують, що чекають.

До речі Мабуть, змирилися: у Бєлгородській області скасували контртерористичну операцію

Мітки з допомогою Легіону починають з'являтися у всій Росії, зокрема зовсім поруч із гадюшниками єдиноросів. А ми тримаємо лад і рухаємось уперед!

– написали на сторінці Легіону.

Ба більше, прапор "Легіону Росії" помітили в Москві. Він майорів в небі, летівши на синьо-білих кульках.

Серед найбільш поширених міток – гасла "За свободу Росії", прапор та літера "L". Такі позначки знайшли у Бєлгороді, Краснодарі, Астрахані, Волхові, Курську, Воронежі та інших містах.



Мітка партизанів у Бєлгороді / Фото "Легіону Росії"



Прапор в Астрахані / Фото "Легіону Росії"



Мітка у Волхові / Фото "Легіону Росії"

Мітки по інших російських містах / Фото "Легіону Росії":

Яка ситуація у Бєлгородській області