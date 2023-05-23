Местные партизаны из приграничья оставляют на стенах слова поддержки. В "Легионе России" анонсировали, таким образом россияне показывают, что ждут.

Кстати говоря По-видимому, смирились: в Белгородской области отменили контртеррористическую операцию

Метки с помощью Легиона начинают появляться по всей России, в том числе совсем рядом с гадюшниками единороссов. А мы держим порядок и двигаемся вперед!

– написали на странице Легиона.

Более того, флаг "Легиона России" заметили в Москве. Он развевался в небе, летев на сине-белых шариках.

Среди наиболее распространенных меток – лозунги "За свободу России", флаг и буква "L". Такие отметки нашли в Белгороде, Краснодаре, Астрахани, Волхове, Курске, Воронеже и других городах.

Метка в Астрахани: видео



Метка партизан в Белгороде / Фото "Легиона России"

Знаки партизан в Курске и области / Фото легиона "Свобода России":





Метка в Мурино / Фото легиона "Свобода России"



Флаг в Астрахани / Фото "Легиона России"



Метка в Волхове / Фото "Легиона России"

Метки из других российских городов / Фото "Легиона России":

Какая ситуация в Белгородской области