Про це повідомили в російських телеграм-каналах. Попередньо, пожежа сталась на вулиці Енгельса, передає 24 Канал.

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Деталі події

Варто зазначити, що пропагандисти плутаються у своїх свідченнях. Одні помийки пишуть, що загорівся тракторний завод (до слова, досі не зрозуміло, чи він виготовляє трактори, чи, можливо, бойові частини та боєприпаси).

Тоді як інші стверджують, що за вказаною адресою горить олія на відкритому майданчику площею 5 метрів квадратних.

Пожежа у Курську / Фото росЗМІ

Власне, наразі достеменно невідомо, що відбувається у Курську, однак пропагандисти вже запевняють, що "жертв, звісно, немає".

Росіяни кажуть, що горить тракторний завод / Фото росЗМІ

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