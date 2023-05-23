Про це повідомили в російських телеграм-каналах. Попередньо, пожежа сталась на вулиці Енгельса, передає 24 Канал.
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Деталі події
Варто зазначити, що пропагандисти плутаються у своїх свідченнях. Одні помийки пишуть, що загорівся тракторний завод (до слова, досі не зрозуміло, чи він виготовляє трактори, чи, можливо, бойові частини та боєприпаси).
Тоді як інші стверджують, що за вказаною адресою горить олія на відкритому майданчику площею 5 метрів квадратних.
Пожежа у Курську / Фото росЗМІ
Власне, наразі достеменно невідомо, що відбувається у Курську, однак пропагандисти вже запевняють, що "жертв, звісно, немає".
Росіяни кажуть, що горить тракторний завод / Фото росЗМІ
Пожежі в Росії: останні новини
- У Ленінградській області Росії в ніч проти 23 травня спалахнула пожежа. Відомо, що загоряння було на 3 200 кілометрах квадратних. Окрім того, у ворогів традиційно "не надходила" інформація про постраждалих. Вже о 23:12 22 травня рятувальники написали, що нібито пожежу локалізували.
- Крім того, у ніч проти 22 травня потужна пожежа була в російському Воронежі. Там горів склад з пластиком, тож чорний дим виднівся на ціле місто. Відомо, що склад горів на вулиці Цимлянській.
- А напередодні, у селі Головчине Бєлгородської області спалахнула пожежа нібито після "атаки безпілотником". За словами губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, снаряд "скинули" на будівлю адміністрації села. Згодом нібито від цього "удару" зайнявся дах.