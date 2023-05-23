Насправді ж з якихось причин ним користуються працівники заводу ТОВ "Науково-виробниче підприємство"Олександр", яке виконує замовлення для міноборони Росії. За даними росЗМІ, загоряння спалахнуло орієнтовно о 8:28 23 травня, пише 24 Канал.
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Що відомо про пожежу на Брянщині
Горить склад на заводі ТОВ "НВП "Олександр" у Дятьково Брянській області. З місця підіймається стовп диму. До Брянська звідти орієнтовно 30 кілометрів,
– зазначили росЗМІ станом на 10:00 23 травня.
За їхніми даними, на місце прибули пожежники. Станом на 9:13 23 травня пожежу ліквідували. Постраждалих традиційно в росіян немає, а причину загоряння нібито встановлюють.
Як горів російський склад під Брянськом: дивіться відео
Горів склад, який виготовляє замовлення для міноборони Росії
Російське видання з посиланням на мешканців Дятьково та співробітника підприємства повідомило, що ТОВ "НВП" Олександр" виконує замовлення міноборони Росії.
ТОВ "Науково-виробниче підприємство" Олександр" виконує найважливіші замовлення міністерства оборони Росії щодо проєктування та розробки спектра високоточних оптичних деталей та систем для авіаційної та космічної, військової та спеціальної техніки,
– писали раніше місцеві ЗМІ.
Також відомо, що пожежа спалахнула у приміщенні на вулиці Леніна.
У Росії хтось невдало покурив біля складу / Фото з телеграм-каналів
Тривожно на Брянщині: коротко
- 22 травня бійці Російського добровольчого корпусу показали відео біля табличок населених пунктів у Брянській та Бєлгородській області. Зокрема, мовилось про Безлюдівку на Бєлгородщині та Любимівку та Чуровичи на Брянщині.
- Військові РДК зазначили, що вони перетнули кордон Росії й що країна скоро буде вільною.
- Після заяв про захоплення населених пунктів у Бєлгородській області, ЗМІ 23 травня написали, що російська влада також "чомусь" посилює заходи безпеки на Брянщині. Так, за даними росЗМІ, план "Едельвейс" оголосили на Бєлгородщині 22 травня, вже наступного дня – на Брянщині.
- У Брянській області оголосили загальний збір для силовиків. Ймовірно, відбуватиметься збільшення чисельності бійців Росгвардії у Севському, Суземському, Трубчевському та Климівському районах регіону. Проте офіційно російська влада це не підтверджує.