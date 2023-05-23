На самом же деле по каким-то причинам им пользуются работники завода ООО "Научно-производственное предприятие "Александр", которое выполняет заказы для минобороны России. По данным РосСМИ, возгорание вспыхнуло ориентировочно в 8:28 23 мая, пишет 24 Канал.

Смотрите также Оккупанты признали, что российские добровольцы до сих пор контролируют часть Белгородской области

Что известно о пожаре на Брянщине

Горит склад на заводе ООО "НПП "Александр" в Дятково Брянской области. С места поднимается столб дыма. До Брянска оттуда ориентировочно 30 километров,
– отметили РосСМИ по состоянию на 10:00 23 мая.

По их данным, на место прибыли пожарные. По состоянию на 9.13 23 мая пожар ликвидировали. Пострадавших традиционно у россиян нет, а причину возгорания вроде бы устанавливают.

Как горел российский склад под Брянском: смотрите видео

Горел склад, производящий заказ для минобороны России

Российское издание со ссылкой на жителей Дятково и сотрудника предприятия сообщило, что ООО "НПП" Александр выполняет заказ минобороны России.

ООО "Научно-производственное предприятие "Александр" выполняет важнейшие заказы министерства обороны России по проектированию и разработке спектра высокоточных оптических деталей и систем для авиационной и космической, военной и специальной техники,
– писали ранее местные СМИ.

Также известно, что пожар разгорелся в помещении на улице Ленина.

В России кто-то неудачно покурил у склада / Фото из телеграм-каналов

Тревожно на Брянщине: коротко

  • 22 мая бойцы Русского добровольческого корпуса показали видео около табличек населенных пунктов в Брянской и Белгородской области. В частности, говорилось о Безлюдовке на Белгородщине и Любимовке и Чуровичах на Брянщине.
  • Военные РДК отметили, что они пересекли границу России и что страна скоро будет свободной.
  • После заявлений о захвате населенных пунктов в Белгородской области, СМИ 23 мая написали, что российские власти также "почему-то" ужесточают меры безопасности на Брянщине. Так, по данным росСМИ, план "Эдельвейс" объявили на Белгородщине 22 мая, уже на следующий день – на Брянщине.
  • В Брянской области объявили общий сбор для силовиков. По всей вероятности, будет происходить увеличение численности бойцов Росгвардии в Севском, Суземском, Трубчевском и Климовском районах региона. Однако официально российские власти это не подтверждают.