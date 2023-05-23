На самом же деле по каким-то причинам им пользуются работники завода ООО "Научно-производственное предприятие "Александр", которое выполняет заказы для минобороны России. По данным РосСМИ, возгорание вспыхнуло ориентировочно в 8:28 23 мая, пишет 24 Канал.
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Что известно о пожаре на Брянщине
Горит склад на заводе ООО "НПП "Александр" в Дятково Брянской области. С места поднимается столб дыма. До Брянска оттуда ориентировочно 30 километров,
– отметили РосСМИ по состоянию на 10:00 23 мая.
По их данным, на место прибыли пожарные. По состоянию на 9.13 23 мая пожар ликвидировали. Пострадавших традиционно у россиян нет, а причину возгорания вроде бы устанавливают.
Как горел российский склад под Брянском: смотрите видео
Горел склад, производящий заказ для минобороны России
Российское издание со ссылкой на жителей Дятково и сотрудника предприятия сообщило, что ООО "НПП" Александр выполняет заказ минобороны России.
ООО "Научно-производственное предприятие "Александр" выполняет важнейшие заказы министерства обороны России по проектированию и разработке спектра высокоточных оптических деталей и систем для авиационной и космической, военной и специальной техники,
– писали ранее местные СМИ.
Также известно, что пожар разгорелся в помещении на улице Ленина.
В России кто-то неудачно покурил у склада / Фото из телеграм-каналов
Тревожно на Брянщине: коротко
- 22 мая бойцы Русского добровольческого корпуса показали видео около табличек населенных пунктов в Брянской и Белгородской области. В частности, говорилось о Безлюдовке на Белгородщине и Любимовке и Чуровичах на Брянщине.
- Военные РДК отметили, что они пересекли границу России и что страна скоро будет свободной.
- После заявлений о захвате населенных пунктов в Белгородской области, СМИ 23 мая написали, что российские власти также "почему-то" ужесточают меры безопасности на Брянщине. Так, по данным росСМИ, план "Эдельвейс" объявили на Белгородщине 22 мая, уже на следующий день – на Брянщине.
- В Брянской области объявили общий сбор для силовиков. По всей вероятности, будет происходить увеличение численности бойцов Росгвардии в Севском, Суземском, Трубчевском и Климовском районах региона. Однако официально российские власти это не подтверждают.