Російські рятувальники заявили, що до ліквідації залучили 56 осіб та 15 одиниць техніки. Варто зазначити, що раніше до гасіння пожеж Кремль залучав військових, проте зараз вони "пакетизуються" в Україні.

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Що знову відбулось в Росії

Сталося загоряння в ангарі з палетами за адресою вулиця Краснобірська. Загалом до гасіння пожежі залучено 56 осіб та 15 одиниць техніки,

– заявили рятувальники Росії.

Окрім того, у ворогів традиційно "не надходила" інформація про постраждалих. Вже о 23:12 22 травня рятувальники написали, що нібито пожежу локалізували.

Варто зазначити, що населений пункт, де спалахнула пожежа росіяни не називали. Щоправда, пропагандисти зазначили, що мовиться про Тосненський район Ленінградської області.

Масштабна пожежа в Ленінградській області: дивіться відео

Потужно горіло й у Воронежі

У ніч проти 22 травня потужна пожежа була в російському Воронежі. Там горів склад з пластиком, тож чорний дим виднівся на ціле місто. Відомо, що склад горів на вулиці Цимлянській.

Тільки орієнтовно о 22:30 22 травня російські пожежники локалізували вогонь та продовжували його ліквідацію.

Як у російському Воронежі горів склад з пластиком: дивіться відео