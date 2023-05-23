Российские спасатели заявили, что в ликвидацию привлекли 56 человек и 15 единиц техники. Следует отметить, что ранее к тушению пожаров Кремль привлекал военных, однако сейчас они "пакетизируются" в Украине.
Смотрите также Мощный взрыв и "хлопок": в Белгородской области вспыхнул пожар
Что снова произошло в России
Произошло возгорание в ангаре с паллетами по адресу улица Краснобирская. Всего к тушению пожара привлечены 56 человек и 15 единиц техники,
– заявили спасатели России.
Кроме того, у врагов традиционно "не поступала" информация о пострадавших. Уже в 23:12 22 мая спасатели написали, что якобы пожар локализовали.
Стоит отметить, что населенный пункт, где вспыхнул пожар, россияне не называли. Правда, пропагандисты отметили, что говорится о Тосненском районе Ленинградской области.
Масштабный пожар в Ленинградской области: смотрите видео
Мощно горело и в Воронеже
В ночь на 22 мая мощная пожар был в российском Воронеже. Там горел склад с пластиком, поэтому черный дым виднелся на весь город. Известно, что склад горел на улице Цимлянской.
Только ориентировочно в 22:30 22 мая российские пожарные локализовали огонь и продолжали его ликвидацию.
Как в российском Воронеже горел состав с пластиком: смотрите видео