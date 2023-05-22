Причем пламя чрезвычайно сильно, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Правда, огонь не виден из каждого уголка города, чего не скажешь о багряном столбе дыма. То, что мы хотели увидеть перед сном.

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Вспыхнуло целое здание

По имеющимся данным, горит склад с пластиком на улице Цимлянской. Собственно, поэтому в небо вздымается дым такого необычного цвета. Известно, что здание пылает по всей его площади в 250 квадратных метров. СМИ говорят, что на место прибыли пожарные. Что касается пострадавших, информация уточняется.

Спасатели отметили, что по состоянию на 22:30 им удалось локализовать огонь. Впрочем, борьба со стихией продолжается. Языки пламени продолжают пожирать все вокруг. На месте работают 29 пожарных, а также 8 единиц техники.

В Воронеже горит склад с пластиком: смотрите видео

Напомним, крайне беспокойно было 22 мая в Белгородской области. Местные власти сообщали о якобы "атаке ДРГ".

Что известно о так называемой "атаке ДРГ" в Белгородской области