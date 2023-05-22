Причем пламя чрезвычайно сильно, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Правда, огонь не виден из каждого уголка города, чего не скажешь о багряном столбе дыма. То, что мы хотели увидеть перед сном.
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Вспыхнуло целое здание
По имеющимся данным, горит склад с пластиком на улице Цимлянской. Собственно, поэтому в небо вздымается дым такого необычного цвета. Известно, что здание пылает по всей его площади в 250 квадратных метров. СМИ говорят, что на место прибыли пожарные. Что касается пострадавших, информация уточняется.
Спасатели отметили, что по состоянию на 22:30 им удалось локализовать огонь. Впрочем, борьба со стихией продолжается. Языки пламени продолжают пожирать все вокруг. На месте работают 29 пожарных, а также 8 единиц техники.
В Воронеже горит склад с пластиком: смотрите видео
Напомним, крайне беспокойно было 22 мая в Белгородской области. Местные власти сообщали о якобы "атаке ДРГ".
Что известно о так называемой "атаке ДРГ" в Белгородской области
- Итак, с самого утра 22 мая в Белгородской области была изрядная суета. Там звучал "хлопок", слышали работу артиллерии, по суше передвигалась бронетехника, а по небу – авиация.
- Впоследствии стало известно, что якобы без электроэнергии остались села Гора-Подол и Козинка. Заметим, что они расположены в Грайворонском округе.
- Также поступила информация, что в больницу повезли замглавы администрации Грайворона. По имеющимся данным, у него ранена голень.
- Россия в традиционной манере попыталась обвинить во всей Украине. Но ответственность на себя за беспокойство в области взяли русские добровольческие батальоны. Они заявили, что проводят рейд пограничных регионов.
- В ГУР МО подтвердили, что легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус совместно проводят операцию. Ее цель – создание "полосы безопасности", которая позволила бы оградить мирное население нашего государства от атак со стороны страны-агрессора.