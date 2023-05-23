Об этом сообщили в российских телеграмм-каналах. Предварительно пожар произошел на улице Энгельса, ​передает 24 Канал.

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Детали события

Следует отметить, что пропагандисты путаются в своих показаниях. Одни помойки пишут, что загорелся тракторный завод (к слову, до сих пор не понятно, производит ли он тракторы, или, возможно, боевые части и боеприпасы).

В то время как другие утверждают, что по указанному адресу горит масло на открытой площадке площадью 5 квадратных метров.

Пожар в Курске / Фото росСМИ

Собственно, пока неизвестно, что происходит в Курске, однако пропагандисты уже уверяют, что "жертв, конечно, нет".

Россияне говорят, что горит тракторный завод / Фото росСМИ

Пожары в России: последние новости