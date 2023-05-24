Об этом свидетельствует соответствующее фото, появившееся в сети 23 мая. Следует заметить, что в области и днем не было спокойно. В частности, в Курске вспыхнул мощный пожар на заводе.

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Вероятно, ночь на Курщине не будет спокойной

Активист и блогер Сергей Стерненко поздно вечером 23 мая обнародовал фото из Курской области, которое заинтриговало многих украинцев.

КурНР, спать сегодня не ложитесь,

– написал Стерненко.



В Курской области что-то происходит / Фото Сергея Стерненко

На фото можно увидеть военных у знака, указывающего на начало населенного пункта Гоголевка. По всей вероятности, в Курской области ночь не будет спокойной.

Стоит отметить, что в Минобороны Украины сообщали, что все события, которые на днях случились на территории России, – это внутренний кризис страны-террориста.



Курская область граничит с Сумщиной / Фото Сергея Стерненко

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