Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Тарас Загородній. За його словами, Україні вигідна громадянська війна на території Росії.
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Чечня та Дагестан можуть відділитись
Загородній зазначив, що 90% населення Чечні – це етнічні чеченці. Там є еліти та економічна база для незалежності республіки від Росії. Чеченці мають зовнішній кордон, що дасть їм змогу організувати зовнішню торгівлю.
Окрім того, є певні історичні передумови для відокремлення Ічкерії від країни-агресорки. Він пригадав, що вже відбувались дві чеченські війни.
Також політолог вважає, що великі перспективи бути окремо від Росії має республіка Дагестан.
У Дагестані теж досить організоване суспільство. Є вихід до Каспійського моря, є навіть нафта. Тому у цих регіонах теоретично може щось початися,
– припустив він.
Сіра зона біля кордону з Україною
Тарас Загородній спрогнозував, що може утворитись сіра зона в регіонах, що розташовані біля кордону з Україною: Курська, Брянська, Воронезька, Бєлгородська та Ростовська області. Російській владі буде досить важко контролювати ситуацію там.
"Якщо росіяни будуть перекидати війська, наприклад, із Запоріжжя та Донбасу, то можуть опинитись у ситуації, яка була у Харківській області, коли вони перекидали війська на Херсонську область, щоб втримати правобережжя. Вони отримали вакуум безпеки у Харківській області, результат якого ми знаємо", – додав політолог.
Останні новини Росії
- У понеділок, 22 травня, добровольчі формування росіян розпочали "звільнення" Бєлгородської області. Вже 23 травня у Курську спалахнула масштабна пожежа на заводі. Наразі достеменно невідомо, що відбувається у Курську, однак пропагандисти запевняють, що "жертв, звісно, немає".
- Губернатор Бєлгородської області Вячєслав Гладков оголосив про скасування режиму контртерористичної операції в регіоні, який діяв трохи більше ніж добу. Він наголосив, що "всіх диверсантів вдалося ліквідували", а "прорив ДРГ на територію Бєлгородської області – зупинений".
- Через операцію у Бєлгородській області у Росії порушили кримінальну справу. Наразі відомо про шість відкритих справ проти добровольців.