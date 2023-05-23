Кримінальну справу відкрили за статтею про терористичний акт і замах на вбивство. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У слідчому комітеті Росії заявили, що 22 травня нібито представники "українських збройних формувань" скоїли напад на Грайворонський район Бєлгородської області.

Так, було порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених статтями 205, 317, 105, 167, 222, 222.1 – терористичний акт, посягання на життя співробітників правоохоронних органів, замах на вбивство, умисне знищення або пошкодження майна, незаконний обіг зброї та вибухових речовин.

Житлові та адміністративні будівлі, об'єкти цивільної інфраструктури зазнали мінометного та артилерійського обстрілів. Внаслідок цих злочинних дій поранення отримали кілька цивільних осіб,

– кажуть росіяни.

У відомстві наголосили, що наразі проводяться слідчо-оперативні заходи.

До речі! Російський добровольчий корпус і легіон "Свобода Росії" станом на 23 травня продовжують контролювати частину Бєлгородської області. Там триває "контртерористична операція".

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