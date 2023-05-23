Уголовное дело возбуждено по статье о террористическом акте и покушении на убийство. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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В следственном комитете России заявили, что 22 мая якобы представители "украинских вооруженных формирований" совершили нападение на Грайворонский район Белгородской области.

Так, было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 205, 317, 105, 167, 222, 222.1 – террористический акт, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушение на убийство, умышленное уничтожение или повреждение веществ, незаконный взрыв.

Жилищные и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры подверглись минометным и артиллерийским обстрелам. В результате этих преступных действий ранения получили несколько гражданских лиц,

– говорят россияне.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Кстати! Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" по состоянию на 23 мая продолжают контролировать часть Белгородской области. Там идет "контртеррористическая операция".

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