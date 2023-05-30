Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний політик, колишній депутат держдуми Росії Ілля Пономарьов. На його думку, поки Пригожин намагатиметься пересидіти в Африці.

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Пригожин думає про переворот

Пономарьов впевнений, що навіть якщо Пригожин зараз і не збирається влаштовувати переворот, то все-таки думки щодо цього він має. У майбутньому він може спробувати щось робити у цьому напрямку.

Звичайно, на місці Путіна я б стурбувався. Зараз Пригожин намагатиметься пересидіти в Африці, заробити гроші та подивитись, як розвиватиметься ситуація всередині Росії. Він реагуватиме, коли буде критичний момент і коли він бачитиме, що для нього це можливість та не такий великий ризик,

– припустив він.

За словами опозиціонера, коли система путінської влади буде руйнуватись, тоді можна буде вважати, що це початок дій Пригожина.

Пономарьов про амбіції Пригожина: дивіться відео

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