Про це 24 Каналу розповів офіцер 1 окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна Тарас Березовець. Водночас Пригожин хоче, щоб вагнерівці продовжували заробляти йому мільярди.

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Майбутнє ПВК "Вагнера"

Пригожин чудово розуміє, що власна ПВК – це важлива карта у майбутній грі за владу, коли у Росії почнеться хаос. Вагнерівці можуть відіграти вирішальну роль у захопленні влади Пригожиним і його союзниками.

Секретне бажання засновника ПВК "Вагнера" – відправити своїх найманців в Африку. Там їх не будуть так активно знищувати й вони приноситимуть реальний прибуток.

Після виведення вагнерівців з Бахмута зникнуть приводи для скандалів з Сєргєм Шойгу й Валєрієм Герасимовим та постійне невдоволення Путіна.

Проте офіцер ЗСУ сумнівається, що Пригожину дозволять відправити вагнерівців в Африку. Адже у Росії залишилось небагато таких "спецпідрозділів".

"Я думаю їх (вагнерівців – 24 Канал) все ж таки відправлять на ротацію в один з російських регіонів для поповнення та відпочинку. Проте згодом знову кинуть у гарячу точку на фронт", – сказав Березовець.

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Як Кремль дозволив вивезти вагнерівців

Наразі позиції ПВК "Вагнера" займають російські десантники. Кремлівський диктатор Владімір Путін дозволив вагнерівцям вийти з міста-фортеці, адже йому було не вигідно, щоб їх розбили в Україні.

На думку офіцера ЗСУ, Шойгу і Герасимов, з якими останнім часом конфліктував Пригожин, мріяли б про те, аби ПВК "Вагнера" стерли на порох.

Вони (Шойгу і Герасимов – 24 Канал) б Пригожина давним-давно вже вбили, якби Путін жорстко не заборонив. Те, що існує заборона – очевидно. Адже знаючи можливості російських спецслужб і ГРУ, для них ліквідація Пригожина не була б надзавданням,

– зазначив Березовець.

Також він розповів, що для російських військкорів існує заборона в позитивному ключі згадувати Пригожина. Нещодавно звільнили пропагандиста Костянтина Долгова, який записав хвалебне інтерв'ю з Пригожиним.

Зверніть увагу! Костянтин Долгов – колишній харків'янин, зрадник, який переїхав у Росію й працював на одному з пропагандистських ресурсів.

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