Експрацівник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак наголосив, що ворог зараз намагається нав'язати ініціативу на фронті, щоб виконати два основних завдання. Про це він розповів 24 Каналу.

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Не "купилися" на хитрощі

Останні місяці окупанти напружено очікували на український контрнаступ і це емоційно виснажувало їх. Адже майже рік тому вони самі наступали, але потім були змушені сидіти в обороні.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

По-перше, ворог намагається відвернути українські сили від прориву на Запорізькому напрямку, де ЗСУ, як консервним ножем, розтинають російську оборону.

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А, по-друге, вони намагаються змусити українське командування забрати резерви з цього напрямку і перекинути на інші. Але наше військово-політичне керівництво не "купилося" на ці хитрощі і продовжує просування саме на Півдні,

– наголосив експрацівник СБУ.

Водночас, як зазначає Іван Ступак, за попередньою інформацією, українська армія має успіхи на Запорізькому напрямку, і вона вже прорвала найбільш заміновану першу лінію оборони ворога.

Зверніть увагу! Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила 3 липня, що на Сході кількість обстрілів окупантів за тиждень збільшилась вдвічі. Вона відзначила, що на цьому напрямку тривають як наступальні, так і оборонні дії. Наші сили рухаються на Бахмутському напрямку, а ворог і надалі веде наступ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському.

Ситуація на фронті: важливо