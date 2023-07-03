Экс-работник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак подчеркнул, что враг сейчас пытается навязать инициативу на фронте, чтобы выполнить две основные задачи. Об этом он рассказал 24 Каналу.

К теме также В рамках контрнаступления: как ВСУ смогли втрое улучшить эффективность контрбатарейной борьбы

Не "купились" на уловки

Последние месяцы оккупанты напряженно ожидали украинское контрнаступление и это эмоционально истощало их. А ведь почти год назад они сами наступали, но затем были вынуждены сидеть в обороне.

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграмме.

Во-первых, враг пытается отвлечь украинские силы от прорыва в Запорожском направлении, где ВСУ, как консервным ножом, вскрывают российскую оборону.

Иван Ступак объяснил, почему враг активизировался на Сватовском направлении: смотрите видео

А во-вторых, они пытаются заставить украинское командование забрать резервы с этого направления и перебросить на другие. Но наше военно-политическое руководство не "купилось" на эти уловки и продолжает продвижение именно на Юге,

– подчеркнул эксработник СБУ.

В то же время, как отмечает Иван Ступак, по предварительной информации, у украинской армии есть успехи на Запорожском направлении, и она там уже прорвала наиболее заминированную первую линию обороны врага.

Обратите внимание! Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила 3 июля, что на Востоке количество обстрелов оккупантов за неделю увеличилось вдвое. Она отметила, что на этом направлении продолжаются как наступательные, так и оборонные действия. Наши силы двигаются на Бахмутском направлении, а враг и дальше ведет наступление на Лиманском, Авдеевском и Марьинском.

Ситуация на фронте: важно