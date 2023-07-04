Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час виступу на одній із панелей форуму "Лідерство жінок під час війни", інформує 24 Канал.
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Маляр зауважила, що в коло її обов'язків входить і робота на інформаційному фронті, а пріоритетом тут є безпека українських військових та операцій. Тож, іноді задля їх успішності доводиться жертвувати і репутацією, і бажанням розповісти про просування.
І тут постає найскладніший виклик, адже нашому демократичному та відкритому суспільству вкрай складно пояснювати, чому ми мовчимо 3 дні. Ми дійсно на Півдні просуваємося, але вам про це ще не говоримо. Доводиться жертвувати усім заради безпеки ЗСУ, бо це – пріоритет,
– повідомила Ганна Маляр.
Актуально про контрнаступ ЗСУ
- Українські захисники мають просування на Таврійському напрямку. Наші захисники змогли вибити ворога з низки позицій. Це підтвердив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
- Тоді як на Бердянському напрямку ЗСУ теж мають певні просування – зафіксовано найбільше просування в глибину оборони ворога – до 2 кілометрів.
- Ба більше, нещодавно Ганна Маляр заявила, що ЗСУ відкрили ще один напрямок наступальних дій – Сватівський.