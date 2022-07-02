Про це 24 каналу розповів військовий експерт Михайло Жирохов. "Жест доброї волі" на Зміїному настільки абсурдно звучить, що навіть у Росії в це не повірили. Тепер окупанти намагаються якось відігратися.

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Окупанти хочуть"перебити" увагу глядачів

Після того, як підрозділи Збройних Сил України послідовно і впевнено "жестами доброї волі" викурили росіян з острова Зміїний, окупанти спохватилися за голову. Їм потрібно хоча б якось перебити ефект від ганебної поразки.

Саме тому, як вважає пан Жирохов, російські загарбники різко наростили ракетні обстріли по Чорноморському узбережжю.

Абсолютно точно, що обстріли по Чорноморському узбережжю ще будуть. Це така собі відповідь за Зміїний. Їм потрібно максимально знизити медійний ефект від втрати острова,

– наголошує Михайло Жирохов.

Військовий експерт прогнозує, що окупанти продовжуватимуть підступно бити по житлових будинках та іншій цивільній інфраструктурі. Саме так вони спробують "перебити увагу" росіян, щоб вони не думали за втрату острова.

Окупанти в паніці покидали острів Зміїний, – Жирохов: дивіться відео

ЗСУ звільнили острів Зміїний від окупантів. Але історія продовжується

30 червня в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що російські окупанти покинули Зміїний після ефективної військової операції ЗСУ. Українські військові влучно обстрілювали острів, чим змусили загарбників спішно евакуюватися.

У міністерстві оборони Росії теж зазначили, що окупанти покинули острів Зміїний. Але вони придумали особливо кумедне пояснення. Виявляється, що це нібито був "жест доброї волі" і демонстрація того, що вони не заважають Україні вивозити зерно. Звісно, це чергова брехня.

Раніше Михайло Жирохов зауважив, що російські окупанти в паніці тікали з острова. Вони полишали там свою техніку, яку потім намагалися знищити за допомогою авіаударів з фосфорними бомбами. Цікаво, що не всі снаряди влучили по острову.

Сьогодні, 2 липня, ЗСУ "допомогли" окупантам. Вони ефектно знищили залишки ворожої техніки. Тепер там взагалі не пахне "русскім духом".