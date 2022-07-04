Всего на кораблях находится 28 ракет. Об этом рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк на брифинге, передает 24 канал.

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На подводной лодке – 4 ракеты. Гуменюк отметила, что здесь изменений не последовало. Кроме того, на карауле находится 1 большой десантный корабль.

Не игнорируйте тревогу

Ранее в Генштабе ВСУ рассказывали, что в северо-западной части Черного моря российская корабельная группировка продолжает блокировать морские коммуникации Украины и вести разведку.

Из-за ракетной угрозы рекомендовали не игнорировать воздушную тревогу.

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