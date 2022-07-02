Пресс-секретарь Одесской областной военной администрации утром 2 июля рассказал, что в Черном море постоянно дислоцируется определенная группировка черноморского флота России. Недавно она увеличилась.

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К 2 кораблям-ракетоносцам добавились 3 десантных корабля. На данный момент не видим активности и приготовления к проведению десантной операции. Это понятно, ведь в таком случае Черное море превратится для россиян в "мертвое",

– подчеркнул Братчук.

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30 июня российские оккупанты начали бежать с острова Змеиный. Это произошло после того, как Вооруженные Силы Украины нанесли удары по нему. В России традиционно не признают свое поражение и назвали бегство со Змеиного "жестом доброй воли".

1 июля оккупанты сбросили на остров фосфорные бомбы. Украинские военные "зачищают" остатки российской техники на Змеином, которая может представлять угрозу.

В Одесской области заявили, что теперь регион полностью освобожден от оккупации. Однако физический контроль над островом наши военные пока не будут устанавливать.

Кстати, советник министра внутренних дел Вадим Денисенко предупредил, что россияне будут пытаться вернуться на украинский остров. Однако им ничего не удастся.

Обратите внимание! В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что в северо-западной части Черного моря российская корабельная группировка продолжает блокировать морские коммуникации Украины и вести разведку. В готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины противник удерживает 2 носителя высокоточного оружия.

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