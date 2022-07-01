В частности, это позволило снизить давление российских войск на побережье. Такой вывод сделали 30 июня эксперты вашингтонского Института изучения войны (ISW).

примите во внимание Зеленский обратился к украинцам в день увольнения Змеиного

Эксперты опровергли ложь Кремля

Американские специалисты проанализировали не только сам факт освобождения, но и реакцию России. Они подчеркнули, что оккупанты назвали свое бегство "жестом доброй воли", хотя это не так.

Российские войска отступили с острова Змеиный после ракетно-артиллерийского удара Украины. Миниобороны России утверждает, что их войска победили все украинские беспилотники и ракеты, которые привели к отступлению, но есть доказательства противоположного,

– подытожили операцию в ISW.

Также военные эксперты вспомнили слова Кремля о том, что россияне якобы не блокируют усилия ООН по попытке экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины. "Поражение России на острове Змеиный снизит давление на украинское побережье. Однако само отступление не прекратит морскую блокаду", – отметили в Институте. Там пояснили, что давление снизится, поскольку с острова убрали российские ПВО и противокорабельные ракетные системы.

Главное об освобождении острова Змеиный

Первым об этом сообщило командование "Юг". Там отметили, что ракетные и артиллерийские подразделения ВСУ нанесли удары по острову, поэтому российские войска покинули свои позиции.

Впоследствии это подтвердил и главнокомандующий Вооруженных Силами Валерий Залужный. Он также обнародовал видео, на котором была видна атака по россиянам на острове.

Это прокомментировал в своем вечернем обращении и Владимир Зеленский. Президент поблагодарил всех наших защитников и отметил важность удара, который они нанесли врагу.

Детальнее – обращение Владимира Зеленского в этот день: смотрите видео