Зокрема, це дозволило зменшити тиск російських військ на узбережжя. Такий висновок 30 червня зробили експерти вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW).
Зауважте Зеленський звернувся до українців у день звільнення Зміїного
Експерти спростували брехню Кремля
Американські фахівці проаналізували не лише сам факт звільнення, а й реакцію Росії. Вони підкреслили, що окупанти назвали свою втечу "жестом доброї волі", хоч це не так.
Російські війська відступили з острова Зміїний після ракетно-артилерійського удару України. Мініоборони Росії стверджує, що їхні війська перемогли всі українські безпілотники та ракети, які призвели до відступу, але є докази протилежного,
– підсумували операцію в ISW.
Також військові експерти згадали слова Кремля про те, що росіяни нібито не блокують зусилля ООН щодо спроб експорту сільськогосподарської продукції з України. "Поразка Росії на острові Зміїний зменшить тиск на українське узбережжя. Проте сам відступ не припинить морську блокаду", – зазначили в Інституті. Там пояснили, що тиск зменшиться, оскільки з острова забрали російські ППО та протикорабельні ракетні системи.
Головне про звільнення острова Зміїний
- Першим про це повідомило командування "Південь". Там зазначили, що ракетні та артилерійські підрозділи ЗСУ завдали ударів по острову, тому російські війська покинули свої позиції.
- Згодом це підтвердив і головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний. Він також оприлюднив відео, на якому було видно атаку по росіянах на острові.
- Це прокоментував у своєму вечірньому зверненні й Володимир Зеленський. Президент подякував усім нашим захисникам і наголосив на важливості удару, якого вони завдали ворогу.
Детальніше – звернення Володимира Зеленського в цей день: дивіться відео