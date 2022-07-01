Зокрема, це дозволило зменшити тиск російських військ на узбережжя. Такий висновок 30 червня зробили експерти вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW).

Зауважте Зеленський звернувся до українців у день звільнення Зміїного

Експерти спростували брехню Кремля

Американські фахівці проаналізували не лише сам факт звільнення, а й реакцію Росії. Вони підкреслили, що окупанти назвали свою втечу "жестом доброї волі", хоч це не так.

Російські війська відступили з острова Зміїний після ракетно-артилерійського удару України. Мініоборони Росії стверджує, що їхні війська перемогли всі українські безпілотники та ракети, які призвели до відступу, але є докази протилежного,

– підсумували операцію в ISW.

Також військові експерти згадали слова Кремля про те, що росіяни нібито не блокують зусилля ООН щодо спроб експорту сільськогосподарської продукції з України. "Поразка Росії на острові Зміїний зменшить тиск на українське узбережжя. Проте сам відступ не припинить морську блокаду", – зазначили в Інституті. Там пояснили, що тиск зменшиться, оскільки з острова забрали російські ППО та протикорабельні ракетні системи.

Головне про звільнення острова Зміїний

Першим про це повідомило командування "Південь". Там зазначили, що ракетні та артилерійські підрозділи ЗСУ завдали ударів по острову, тому російські війська покинули свої позиції.

Згодом це підтвердив і головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний. Він також оприлюднив відео, на якому було видно атаку по росіянах на острові.

Це прокоментував у своєму вечірньому зверненні й Володимир Зеленський. Президент подякував усім нашим захисникам і наголосив на важливості удару, якого вони завдали ворогу.

Детальніше – звернення Володимира Зеленського в цей день: дивіться відео