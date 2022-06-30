Відповідну інформацію президент розповів під час вечірнього звернення до українців. Це трапилось 30 червня – на 127 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Україна звільнила від окупантів острів Зміїний

Безперечно, головне слово сьогодні – "Зміїний". Мабуть, так само багато говорили про Зміїний тільки в той день, коли туди прибув російський корабель. Потім і корабель відбув – назавжди, а тепер і острів знову вільний,

– пригадав президент.

Президент подякував за звільнення острова українській розвідці, бійцям "Альфи", артилеристам, пілотам армійської авіації та Повітряних сил, командуванню "Олександрія".

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