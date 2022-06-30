Соответствующую информацию президент рассказал во время вечернего обращения к украинцам. Это случилось 30 июня – на 127-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Украина освободила от оккупантов остов Змеиный

Бесспорно, главное слово сегодня – "Змеиный". Наверное, так же много говорили о Змеином только в тот день, когда туда прибыл русский корабль. Потом и корабль отбыл – навсегда, а теперь и остров снова свободен,

– вспомнил президент.